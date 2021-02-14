Gürpınar'da sokak hayvanlarına yem bırakıldı
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Gürpınar'da sokak hayvanlarına yem bırakıldı

14.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:12
Gürpınar'da sokak hayvanlarına yem bırakıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama, et ve yem bırakıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama, et ve yem bırakıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolaysıyla hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalmaması için Gürpınar Belediyesi, Feqiye Teyran Kültür ve Dayanışma Derneği, emniyet ve jandarma bünyesinde kurulan Çevre Doğa Hayvan Koruma Şubesi ekipleri ve gönüllüler harekete geçti.

Ekipler ve gönüllüler, soğuk kış günlerinde belirlenen alanlara yen bıraktı.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak sokak hayvanları için düzenli olarak besleme çalışması yaptıklarını söyledi.

Yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için özel ekibin oluşturulduğunu belirten Tanış, "Sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyacını karşılamak için daha çok hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Sokak hayvanlarının bu zor günlerinde aç ve susuz kalmasına gönlümüz el vermez. Gönüllülerle birlikte sokak hayvanlarımızı besledik. Etkinliğimize katılanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hayvansever Bünyamin Arpa ise "Kısıtlamanın olduğu günlerde sokak hayvanlarının bize daha çok ihtiyacı var. Hafta sonları sokak hayvanlarına mama ve yem bırakıyoruz. Desteklerinden dolayı Gürpınar Belediyesi yetkililerine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çelik

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