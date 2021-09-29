Gürpınar'da hastane yolu projesi başladı - Haberler
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Gürpınar'da hastane yolu projesi başladı

AA / Ali Çelik - Haberler | Güncel
Gürpınar'da hastane yolu projesi başladı

Gürpınar Belediyesi, hastane ve okullar bölgesini ilçe merkezine bağlayan 2 buçuk kilometrelik yolun estetik görünüme kavuşturmak için çalışma başlattı.

Gürpınar Belediyesi, hastane ve Okullar bölgesini ilçe merkezine bağlayan 2 buçuk kilometrelik yolun estetik görünüme kavuşturmak için çalışma başlattı.

Proje kapsamında yaya kaldırım yolu, park ve dinlenme alanları, dekoratif aydınlatma, otomatik sulama sistemi ve peyzaj çalışmaları yapılacak.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, caddenin estetik ve modern bir görünüme kavuşması için çalışma başladıklarını söyledi.

Proje aşamasında tüm detaylarının titizlikle hazırlandığını kaydeden Tanış, şunları aktardı:

"Hastane ve okullar bölgesini ilçe merkezimize bağlayan yol, son yıllarda vatandaşlarımız tarafından sıklıkla kullanılmaya başlandı. Oluşan bu talebi ve vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak üzere çalışma başlattık. Kış gelmeden projeyi tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunma gayretindeyiz. Aynı zamanda Milli Egemenlik, Cumhuriyet Caddesi ve ilçe merkezimizdeki 6 sokakta cadde iyileştirme çalışmalarımız olacak. Mevsim koşulları el verirse buralarda da önemli çalışmalara imza atacağız. Vatandaşlarımıza daha yaşanılabilir bir altyapı imkanı sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Gürpınar'da hastane yolu projesi başladı

Gürpınar'da hastane yolu projesi başladı

AA / Ali Çelik - Son Dakika Haberleri
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