Gürpınar'da Gençler Spora Kazandırılıyor

Van'ın Gürpınar Belediyesi, ilçe genelinde spor alanlarına yönelik yatırım ve hizmetlerini bir bir hayata geçirerek, spora ve sporcuya verdiği destekle gençleri sportif faaliyetlerle tanıştırıyor.



Gürpınar Belediye Başkanı Vekili ve Kaymakam Osman Doğramacı'nın talimatıyla ilçede yürütülen çalışmalarla yüzlerce genç spora kazandırılıyor.



Sportif faaliyetlerle çocuklara spor alışkanlığı kazandırmak ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için çalışan belediye; futbol, güreş ve kayak sporuyla genç yeteneklerin keşfedilmesi amaçlanıyor.



Açıklamalarda bulunan Doğramacı, geleceğin teminatı olan çocukların ruhsal, bedensel ve sosyal gelişimi için sporu önemsediklerini söyledi.



Gençleri; devletini, vatanını ve milletini seven insanlar haline getirmek istediklerini vurgulayan Doğramacı, "Gençlerimiz hayatın tadını alsın, güzellikleri görsün ve hayatı sevsinler. Vatana ve millete faydalı hale gelsinler. Sporla iç içe bir nesil yetiştirmek için çalışıyoruz. Bu yaz açtığımız kurslarla çocuklarımız takım ruhunu, paylaşmayı, spor ahlakını ve kültürünü öğrenecekler. Geleceğimiz olan gençlerimizi kahve köşelerinde, sokaklarda ve çağımızın hastalığı bilgisayar gibi dijital saplantılardan kurtarmak, gelecek nesillere daha sağlıklı, toplumla iç içe, kendini geliştiren bireyler olarak yetişmeleri için kurduğumuz spor faaliyetlerimizde yüzlerce sporcu adayımız bulunuyor. Üç alanda başlattığımız sportif faaliyetlerimiz yaz futbol okulu ile devam ediyor. Çocuklarımıza her türlü desteği veriyoruz. Onları sportif faaliyetlerle sağlıklı bir nesil olarak yetişmelerine imkan sağlamak amacıyla belediyemiz çocuklarımıza sahip çıkıyor" dedi.



Gürpınar Belediye Spor Futbol Antrenörü Erhan Öner ise, Gürpınar gençliği için her türlü fedakarlığı seve seve göstermeye gayret ettiklerini belirtti.



İlçede daha önce benzeri olmayan bir anlayışla hareket ederek çocukları kucakladıklarını ifade eden Öner, "Çocuklara yönelik hazırlanan futbol yaz okulu kursları kapsamında bugün 30 kişilik bir ekiple ilk çalışmalarımızı başlattık. Çocuklar çok hevesli, özgüvenle çalışıyor. Çocukların futbolu ve böylesi bir ortamı özlediğine şahit olduk. İlerleyen günlerde katılım daha çok olacak. Yüzlerce gencimizin katıldığı sportif faaliyetlerdeki malzeme eksikliği ise sağ olsun başkan vekilimiz tarafından giderildi" diye konuştu.



Kursa katılan çocuklar da, geleceğe hazırlanmak açısından çok güzel ve anlamlı bir faaliyette bulunduklarını ve güzel vakit geçirdiklerini dile getirdiler. - VAN