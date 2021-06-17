Gürpınar'a doğalgaz müjdesi
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Gürpınar'a doğalgaz müjdesi

Gürpınar'a doğalgaz müjdesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile yaptığı toplantı sonrası Gürpınar'a 2022 yılında doğalgaz enerjisinin entegre edileceğini bildirdi.

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile yaptığı toplantı sonrası Gürpınar'a 2022 yılında doğalgaz enerjisinin entegre edileceğini bildirdi.

Doğalgazın ilçeye gelmesi için iki yıldır yoğun bir çalışma yürüten Başkan Tanış, taşımalı sistem ile ilçenin doğalgaz ihtiyacının karşılanacağını söyledi. Doğalgazın Gürpınar için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Tanış, "Bugün itibariyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızla yaptığımız toplantı neticesinde ilçemizin yıllardır hasretini çektiği doğalgaz enerjisini ilçemize getiriyoruz. Bakanımızla yaptığımız istişare toplantısında ilk etapta taşımalı sistemle doğalgaz enerjisini ilçemize entegre edeceğiz. Doğalgazın gelmesiyle birlikte yeni konut ve yaşam alanlarını ilçemize kazandırmak için çalışma başlatacağız. Bu sayede Gürpınar'da çalışanın, Gürpınar'da kalarak yerel ekonomi ve kalkınmaya katkı sağlamasını gerçekleştireceğiz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere AK Parti hükümetimiz, bakanımız, milletvekillerimiz ve il başkanımıza tüm Gürpınarlılar adına teşekkürlerimi sunuyorum. 'Yapacak işimiz, millete sözümüz var' şiarıyla çıktığımız bu yolda nice çalışmayı aziz Gürpınarlı hemşehrilerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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