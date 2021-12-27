Güroymak'taki köy okulunda "kızak şenliği" düzenlendi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Özkavak İlkokulunda düzenlenen "kızak şenliği"nde öğrenci, öğretmen ve veliler eğlenceli anlar yaşadı.

Okul Müdürü Kadir Çetin, yaptığı konuşmada, okulda öğrencilerin güzel zaman geçirmesi, veli okul işbirliğinin güçlenmesine yönelik etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Bugün gerçekleştirdikleri etkinlikle öğrencileri mutlu etmeyi amaçladıklarını dile getiren Çetin, "Pandemiden sonra ilk etkinliğimiz oldu. Etkinlikler yaparak öğrencilerin moralini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Öğretmen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrencilerinden Ela Çelik de eğlenceli bir gün geçirdiklerini dile getirerek, "Öğretmenlerimiz sayesinde güzel vakit geçiriyoruz. Öğretmenlerimiz ve velilerimiz de bu etkinliğe katıldı. Çok mutluyum." diye konuştu.

AA / Filit Gülelçin - Son Dakika Haberleri

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