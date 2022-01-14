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Güroymak'taki köy okullarına kırtasiye yardımı

Güroymak'taki köy okullarına kırtasiye yardımı
AA / Filit Gülelçin - Haberler | Güncel

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 10 köy okulunda eğitim gören öğrencilere kırtasiye malzemesi ve oyuncak hediye edildi.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde 10 köy okulunda eğitim gören öğrencilere kırtasiye malzemesi ve oyuncak hediye edildi.

Uzungöl Sevgi Eli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ilçedeki köy okullarını ziyaret edip öğrencilere kırtasiye malzemeleri ve çeşitli oyuncaklar hediye ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, yaptığı açıklamada, dernek tarafından okullara kırtasiye, oyuncak ve temizlik malzemesi dağıtıldığını belirtti.

Budak, dernek başkanı ve yönetimine katkılardan dolayı teşekkür etti.

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AA / Filit Gülelçin - Son Dakika Haberleri

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