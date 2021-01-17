Güroymak'ta fırtına etkili oldu

Bitlis'in Güroymak ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu.

İlçede dünden bu yana etkili olan fırtınadan dolayı ilçe merkezindeki Güroymak Anadolu Lisesi ve Mevlana İlkokulu'nun çatısı hasar gördü.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ve Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, çatısı hasar gören okullarda incelemelerde bulundu.

Okul idarecilerinden bilgi alan Korkmaz ve Budak, zarar gören çatıların en yakın sürede onarılacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filit Gülelçin