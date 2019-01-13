Güroymak'ta Eğitime Kar Engeli
Bitlis'in Güroymak ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Güroymak Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Özkavak, Yukarıkolbaşı, Arpacık, Kuştaşı, Oduncular, Tahtalı, Yazıkonak, Yayladere, Saklı, Kekliktepe, Çıtak, Gedikpınar köyleri ile Akbulut, Konak, Işıklı, Kekliktepe, Sıcaksu mezralarında yarın eğitime ara verildiği belirtildi.
Kaynak: AA