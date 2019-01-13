Güroymak'ta Eğitime Kar Engeli

Güroymak'ta Eğitime Kar Engeli

Bitlis'in Güroymak ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Güroymak'ta Eğitime Kar Engeli

Bitlis'in Güroymak ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Güroymak Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Özkavak, Yukarıkolbaşı, Arpacık, Kuştaşı, Oduncular, Tahtalı, Yazıkonak, Yayladere, Saklı, Kekliktepe, Çıtak, Gedikpınar köyleri ile Akbulut, Konak, Işıklı, Kekliktepe, Sıcaksu mezralarında yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et