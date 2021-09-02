Gürkan Uygun kimdir? Gürkan Uygun'un sağlık durumu nasıl, korona mı oldu?

Ekranların sevilen oyuncularından olan Gürkan Uygun hakkında sosyal medyada çıkan haberlerin ardından Gürkan Uygun kimdir? Gürkan Uygun'un sağlık durumu nasıl, korona mı oldu? sorularının yanıtları merak edildi.

Gürkan Uygun kimdir? sorusunun yanıtı gündeme gelen haberlerin ardından merak edilen konular arasında yer alıyor. Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Pusu, Kurtlar Vadisi Terör, Muhteşem Yüzyıl, Kaçak ve Bu Şehir Arkandan Gelecek gibi bir çok sinema ve dizide rol alan Gürkan Uygun hayatı merak edildi. Peki, Gürkan Uygun kimdir? Gürkan Uygun kaç yaşında, nereli? Gürkan Uygun mesleği nedir? Gürkan Uygun'un sağlık durumu nasıl, korona mı oldu? Gürkan Uygun hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

GÜRKAN UYGUN'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Medyaradar'da yer alan habere göre, son olarak TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan Gürkan Uygun ve dizinin yönetmenleri Burak Arlıel ile Burak Müjdeci, koronavirüse yakalandı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

GÜRKAN UYGUN KİMDİR?

27 Mayıs 1974 tarihinde İzmit'te doğdu.

Aslen Ordu'ludur ve gürcü kökenlidir. Lise yıllarında tiyatro ile tanıştı. 1990 yılında amatör tiyatroya başladı. Ardından Dormen Tiyatrosu'nda eğitim aldı.

1996 yılında televizyon dizilerinde rol almaya başladı. Tatlı Kaçıklar, Böyle Mi Olacaktı, Yedi Numara, Deli Yürek, Şapkadan Babam Çıktı adlı dizilerde rol aldı.

Kendisi en çok Kurtlar Vadisi dizisindeki Memati rolüyle tanınır. Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide yaklaşık 10 yıl boyunca Memati karakterini canlandırdı.

Daha sonra birkaç bölüm için Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mimar Sinan karakterini oynadı.

2013-2015 tarihleri arasında yayınlanan Kaçak dizisinde Serhat Hakeri karakterini canlandırdı.

Diziler

Kurtlar Vadisi Pusu - 2007 - Memati

Kurtlar Vadisi Terör - 2007 - Memati

Kurtlar Vadisi - 2003 - Memati

Şapkadan Babam Çıktı - 2003 - Kerem

Deli Yürek - 2001 - Cihan

Yedi Numara - 2000 - Anıl

Böyle Mi Olacaktı - 1997 - Serkan Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Tatlı Kaçıklar - 1996 - Tolgahan

Gürkan Uygun dördüncü dönem BBG evinde yer alan Şebnem Ceylan ile 26 Nisan 2008 tarinde evlendi.Mihriban Balım(2008) adında bir kızı , Ateş(2010) adında bir oğlu vardır.