Gürkan Uygun kimdir? Gürkan Uygun kaç yaşında, nereli? Gürkan Uygun biyografisi!

Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Pusu, Kurtlar Vadisi Terör, Muhteşem Yüzyıl, Kaçak ve Bu Şehir Arkandan Gelecek gibi bir çok sinema ve dizide rol alan Gürkan Uygun hayatı merak edildi. Peki, Gürkan Uygun kimdir? Gürkan Uygun kaç yaşında, nereli? Gürkan Uygun mesleği nedir? Gürkan Uygun hayatı ve biyografisi nedir?

Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Pusu, Kurtlar Vadisi Terör, Muhteşem Yüzyıl, Kaçak ve Bu Şehir Arkandan Gelecek gibi bir çok sinema ve dizide rol alan Gürkan Uygun hayatı merak edildi. Peki, Gürkan Uygun kimdir? Gürkan Uygun kaç yaşında, nereli? Gürkan Uygun mesleği nedir? Gürkan Uygun hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

GÜRKAN UYGUN KİMDİR?

Gürkan Uygun, 27 Mayıs 1974 yılında İzmit Yarımca'da dünyaya gelmiştir. Tiyatro ile Lise yıllarında tanışmış, 1990 senesinde amatör tiyatroya başlamıştır. Aile Kökeni Gürcistan'a dayanan Gürkan Uygun aslen Ordu'ludur. Lise yıllarında tiyatro yapmaya başlayan Gürkan Uygun, bu sevdası uğruna 1993 yılında İstanbul'a yerleşti. Dormen Tiyatro'sunda eğitim alan Gürkan Uygun, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezundur.

2008 yılında Şebnem Ceylan ile evlenen oyuncunun bu evliliğinden Mihriban Balım isminde bir kızı ve Ateş isminde bir oğlu vardır. Tatlı Kaçıklar, Deli Yürek, Yılan Hikayesi, Aşkım Aşkım, Şapkadan Babam Çıktı, Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Pusu, Kurtlar Vadisi Terör, Muhteşem Yüzyıl, Kaçak ve Bu Şehir Arkandan Gelecek gibi bir çok sinema ve dizide rol alan Gürkan Uygun, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde Halil karakterine hayat vermiştir. Gürkan Uygun, 1,80 metre boyunda, 76 kilo ve İkizler burcudur.

TİYATRO

Testosteron (oyun): Andrzej Saramonowicz - Oyun Atölyesi - 2013

Atina'lı Timon: William Shakespeare - Oyun Atölyesi - 2006

Zafer Madalyası - Thomas Heigen & Yoshua Logan, Dormen Tiyatrosu[6]

Yukarıda Biri mi Var: Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu - 1998[7]

Bu Filmi Görmüştüm: Bricaire et lasaygues - Dormen Tiyatrosu - 1997

Komik Para: Ray Coony - Dormen Tiyatrosu - 1996

Arapsaçı (oyun): Georges Feydeau - Dormen Tiyatrosu - 1995

Muhteşem İkili (oyun): Neil Simon - Dormen Tiyatrosu - 1994

DİZİLER

Kaygısızlar - 1994

Tatlı Kaçıklar - 1996

Son Kumpanya - 1997

Bir Demet Tiyatro

Affet Bizi Hocam - 1998

Böyle Mi Olacaktı - 1998

Yılan Hikayesi - 1999

Yedi Numara - 2000 (konuk oyuncu)

Aşkım Aşkım - 2001

Deli Yürek - 2002 - Cihan Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Çiçek Taksi - 2002

Şapkadan Babam Çıktı - 2003

Kurtlar Vadisi - 2003-2005 (Memati Baş)

Kurtlar Vadisi Terör - 2007 (Memati Baş)

Kurtlar Vadisi Pusu - 2007-2012 (Memati Baş)

Halil İbrahim Sofrası - 2010 (Kendisi, Konuk oyuncu)

Muhteşem Yüzyıl - 2013 (Mimar Sinan)

Hititya: Madalyonun Sırrı - 2013

Kaçak - 2013-2015 (Serhat Hakeri)

Kehribar - 2016 (Orhan Yarımcalı)

Bu Şehir Arkandan Gelecek - 2017 (Şahin Vargı)

Mehmed: Bir Cihan Fatihi - 2018 (Delibaş)

Payitaht: Abdülhamid - 2018-2020 (Halil Hâlid Bey)

Ishq o'yinlari -2020 (İskender)

Uyanış: Büyük Selçuklu - 2020-2021 (Hasan Sabbah)

Teşkilat - 2021 (Yıldırım)

Rol aldığı filmler

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu: Özer Feyzioğlu 2019

Ankara Yazı Veda Mektubu - 2016 Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Somuncu Baba: Aşkın Sırrı: 2016 - I. Bayezid

Deliormanlı: Murat Şeker - 2016 (Tahsin Kara)

Hep Yek: Ali Yorgancıoğlu - 2016 (Cevat)

Günce: Gürcan Mete Şener ve Kemal Uzun 2003 (Kağıt Toplayıcı)[1]

Bizans Oyunları: Gani Müjde - 2016 (Gazi Mağusa)

Bana Masal Anlatma: Burak Aksak - 2015 (Jilet, Topal)

Unutursam Fısılda: Çağan Irmak - 2014

Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı: Murat Şeker - 2014

Tamam mıyız?: Çağan Irmak - 2013 (İhsan'ın Babası)

Çanakkale: Yolun Sonu: Serdar Akar - 2013 (Onbaşı Muhsin, keskin nişancı)

Hititya Mangala Çarkı - 2013

Kurtlar Vadisi Filistin: Zübeyr Şaşmaz - 2011 (Memati Baş)

Kurtlar Vadisi Irak: Serdar Akar - 2006 (Memati Baş)

Çarpışma: Umut Aral - 2005

Fasulye (film): Bora Tekay - 1999 (Cengiz)

Hoşçakal Yarın: Reis Çelik - 1998

KLİPLER

Yıldız Tilbe - Vazgeçtim - 1995<ref name="hr">

Reklam filmleri

Turkcell Shubuo -2003

Belgesel

Afife Jale - 1997