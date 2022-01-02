Gürkan: "Toprak analizlerimiz ücretsiz bu imkandan faydalanın"

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ile birlikte Türk Akreditasyon Kurumu'ndan (TÜRKAK) onaylı Çevre Laboratuvarı'nda incelemelerde bulundu. Başkan Gürkan, MASKİ Çevre Laboratuvarı'nda toprakta verimlilik analizlerinin ücretsiz yapıldığını belirterek, Malatya ve bölge illerde çiftçilik yapan tüm vatandaşların bu imkandan faydalanmasını istedi.

MASKİ Çevre Laboratuvarı'nın son teknolojik cihazlarla kurulduğunu kaydeden Başkan Gürkan, bölgede tek olduklarını ifade etti. Gürkan, "MASKİ Genel Müdürlüğümüzün laboratuvarını ziyaret ettik. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyük laboratuvarı. Tüm analizlere cevap verecek bir kapasiteye sahip. Malatya ve bölgesinde gelen toprak analizlerini burada yapıyoruz. Toprağa hangi gübrenin verileceğini, hangi hububatların ekileceğini, hangi meyve ağaçlarının daha verimli olacağını analiz edebiliyoruz. Bizlerde çiftçilerimize destek olmak amacıyla toprak analizlerini ücretsiz yaptık. Malatya ve bölge illerimiz için önemli bir hizmettir. Birçok parametrede analizler yapıyoruz. Günlük olarak su tahlillerimiz yapılıyor. Sağlıklı içme suyunun vatandaşlarımıza verilmesi noktasında azami titizlik ve hassasiyeti gösteriyoruz. Laboratuvarımızın oluşmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Güzel hizmetler bekliyoruz. Malatya ve bölge illerimizdeki çiftçilerimize çağrıda bulunuyorum. Sunduğumuz bu imkandan faydalanın. Daha bereketli ürün alabilmek için toprak analizinizi yaptırın" dedi. - MALATYA