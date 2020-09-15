Gürkan Hacır kimdir? Gürkan Hacır kaç yaşında, nereli? Gürkan Hacır hayatı ve biyografisi!
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Gürkan Hacır kimdir? Gürkan Hacır kaç yaşında, nereli? Gürkan Hacır hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Gürkan Hacır izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Gürkan Hacır kaç yaşında, nereli? Gürkan Hacır hayatı ve biyografisi! Gürkan Hacır kimdir?

Gürkan Hacır kimdir? Gürkan Hacır kaç yaşında, nereli? Gürkan Hacır hayatı ve biyografisi!
15.09.2020 20:14 | Son Güncelleme: 15.09.2020 20:18

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Gürkan Hacır hakkında araştırmalar yapılıyor. Gürkan Hacır kimdir?Gürkan Hacır kaç yaşında, nereli? Gürkan Hacır hayatı ve biyografisi!

GÜRKAN HACIR KİMDİR?

Doğum tarihi: 1970

Kaç yaşında: 50yaşında

Nereli: Ankara

Gürkan Hacır, 1970 Ankara doğumlu gazeteci, yazar ve televizyon programcısıdır. Yeni Harman Dergisine hazırladığı röportaj ve dosyalarla medyada ilgi topladı. Yeni Harman'da Yalçın Küçük ile yaptığı söyleşiler, daha sonra SKYTURK'te Kalemler ve Kılıçlar adlı bir programa dönüştü. Bir buçuk sezon sonra, programdan kendi isteğiyle ayrıldı ve Şimdiki Zaman adlı programı sunmaya başladı. Yine SKYTURK'te Öteki Tanık adlı bir televizyon belgeselini hazırlamaktadır. Şu anda aktif olarak, Halk TV'de "Şimdiki Zaman" adlı programı yapmaktadır.

Gürkan Hacır, 2007 yılından beri belgesel yapımcılığı ile ilgilenmektedir. Yine kendisinin kurucusu olduğu Sahici Film, güncel konularda araştırma içerikli yapımlar ile aktif durumdadır.

Kitapları

• Efe Başvekil; Şükrü Saracoğlu'nun Romanı

• Refleks; Önce Köşeler Gevşedi

• Bizim Hep İnanmamızı İstediler Ma-Amin

Belgeselleri

• Haziran Yangını (2014)

• Çoban Ateşi (2012)

• Kökler (2011)

• Poli (2009)

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