Gürkan'dan siyasi partiler değerlendirmesi
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Gürkan'dan siyasi partiler değerlendirmesi

Gürkan'dan siyasi partiler değerlendirmesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kendisine yapılan ziyarette yaptığı konuşmada, "Biz siyasi partileri demokrasinin vazgeçilmez unsurları olarak görüyoruz" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kendisine yapılan ziyarette yaptığı konuşmada, "Biz siyasi partileri demokrasinin vazgeçilmez unsurları olarak görüyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, HÜDA-PAR Malatya İl Başkanı Mehmet İlker Dönmezer ile Yeşilyurt İlçe Başkanı Veysel Yıldız, Akçadağ İlçe Başkanı Murat Pektaş, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Akın ve Yönetim Kurulu Üyesi Emin Yıldız'ı makamında kabul etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaretlerinde açıklamalarda bulunan HÜDA-PAR Malatya İl Başkanı Mehmet İlker Dönmezer, "Başkanımızı içinde bulunduğumuz Ramazan ayını tebrik etme amacıyla ve ilimizde kendi adımıza tespit ettiğimiz bazı sorun ve önerilerimizi kendilerine iletmek için ziyaret ettik. Pandemi sürecinde üzerimize düşen görev ve sorumluluklar noktasında parti olarak çalışmalarımızı Başkanımıza ilettik. Misafirperverliklerinden dolayı Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.

Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlamak için el birliği ile gayret edeceklerini söyleyen Başkan Gürkan, "Biz siyasi partileri demokrasinin vazgeçilmez unsurları olarak görüyoruz. HÜDA-PAR da Malatya'da birlik ve beraberlik noktasında, dirlik ve düzen noktasında, vatandaşın dayanışması noktasında güzel örnekler ve güzel faaliyetler sergiliyorlar. Temennimiz ve dileğimiz odur ki Malatya'yı bir bütün olarak geleceğe hazırlama noktasında bütün siyasi partilerin görüş ve düşüncüleri, bütün STK'ların görüş ve düşünceleri, bütün kanaat önderlerinin ve yerel önderlerin görüş ve düşünceleri bizim yol haritamızın ve yön pusulamızın oluşmasına ve istikrarlı, istikameti doğru olan bir yolda gitmemize neden olacaktır.

Bu anlamda bizlere sunacakları önerileri kıymetli buluyoruz. İnşallah sunulan önerilerle birlikte şehrimizin var olan problemleri, sorunları varsa çözümü noktasında birbirimizle ilişki içerisinde şehrimizi daha iyi bir istikbale hazırlamak için el birliğiyle gayret edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Gürkan'dan siyasi partiler değerlendirmesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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