Gürkan'dan hal esnafına ziyaret
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Gürkan'dan hal esnafına ziyaret

Gürkan'dan hal esnafına ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa milletvekilleri Zafer Işık, Ahmet Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve il yürütme kurulu üyeleri ile birlikte Bursa Kent Hali'nde esnafı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa milletvekilleri Zafer Işık, Ahmet Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve il yürütme kurulu üyeleri ile birlikte Bursa Kent Hali'nde esnafı ziyaret etti.

İl Başkanı Davut Gürkan, saha çalışmalarını aralıksız sürdürerek her kesimden Bursa halkı ile biraraya geliyor. Gürkan, sabahın erken saatlerinde alışverişlerini yapan Bursa Kent Hali esnafını ziyaret etti. Hal esnafını tek tek dolaşarak hasbihal eden Davut Gürkan, talep ve sıkıntılarını dinleyerek tek tek not aldı.

Bursa'nın önemli ticaret merkezlerinden olan halde sabahın erken saatlerinde başlayan hareketliliğin şehrin ekonomik potansiyeli ve dinamizminin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirten Davut Gürkan, "Çok şükür ki bereketli topraklar üstünde çalışkan, üretken insanların yaşadığı bir şehir yaşıyoruz. Bugün burada emeğin ve alın terinin bereketine hep birlikte şahit oluyoruz. Hemşehrilerimiz her alanda bu kadar çalışkan ve girişken oldukça Bursa'mız ve ülkemiz gelişimini aralıksız sürdürecektir" dedi.

Başkan Davut Gürkan, her fırsatta her kesimden Bursa Halkı ile biraraya gelerek talep ve tavsiyelerini not aldıklarını belirterek, "Milletvekillerimiz, her kademeden teşkilat üyelerimiz ve belediye başkanlarımızla şehrimizin her noktasında halkımızla iç içeyiz. Bursa'mızın geleceğini halkımızla birlikte inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bursa&mızı, değerleriyle, bütün potansiyel ve zenginlikleri ile gelecek kuşaklarımıza bırakabilmek için çabalıyoruz. Bu yolda her zaman olduğu gibi en büyük destekçimiz yine hemşehrilerimizin davamıza olan güveni ve teveccühüdür. İnşallah Bursa'mızda çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamacasına halkımızla kucaklaşmamızı sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Gürkan'dan hal esnafına ziyaret
Gürkan'dan hal esnafına ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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