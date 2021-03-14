Başkan Gürkan AK Parti İl Gençlik Kolları Teşkilatı ile bir araya geldi
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Başkan Gürkan AK Parti İl Gençlik Kolları Teşkilatı ile bir araya geldi

14.03.2021 14:16 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:38
Başkan Gürkan AK Parti İl Gençlik Kolları Teşkilatı ile bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek bir süre görüştü.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek bir süre görüştü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Gürkan, gençliğin önemini vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Biz şehrimizi gülistan yapmak için buradayız. Bütün paydaşlarımızla birlikte, sizlerle birlikte, bütün sivil toplum kuruluşlarımızla ve halkımızla beraber bu şehri mazisine layık istikbale hazırlamak gibi bir sorumluluğumuz, yükümlülüğümüz ve görevimiz var. Aldığınız yeri geriye götürürseniz imha edersiniz, o zaman işgalci yönetici olursunuz. Yöneticinin sadece bugünün değil, geçmişin ve geleceğin nasıl yöneticisi olması lazım. Geçmiş tarihi ayağa kaldırırsınız, geçmişin başkanı olursunuz. Günümüze güzel hizmetler yaparsınız, günümüzün başkanı olursunuz. Geleceğe güzel eserler bırakırsınız, geleceğin başkanı olursunuz. Gençlerimizin de idealleri, hedefleri ve hayalleri büyük olmalı. Vatanını ve milletini en çok seven görevini en güzel şekilde yapan kişidir. Biz vatanımızı da milletimizi de seviyoruz. Biz herkesi kucaklayacağız, bütünleştireceğiz. Şehirlerde birlik olduğu zaman ülke genelinde birlik olur."

Yaptıkları bazı hizmetleri aktaran Gürkan, "Birlik beraberlik içerisinde olursanız bu hizmetler gerçekleşiyor. İşte bu yapılan hizmetleri sizler anlatacaksınız. Cumhurbaşkanımız grup toplantısında Malatya'yı örnek verirken Malatya'nın bu değerlerini biliyor. Bizler sizlerle birlikte bu şehri gülistan yapacağız. İnşallah 13 ilçemizde, 718 mahallemizde girmediğimiz hane, çalmadığımız kapı kalmayacak. Hem dertlerini dinleyeceğiz, hem de yapılan çalışmaları anlatacağız. Birlik beraberlik içerisinde bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Malatya olacağız." açıklamasında bulundu.

Özhüsrev de Gürkan'a ziyareti ve konuşmasında yaptığı değerlendirmeler için teşekkür etti.

Başkan Gürkan AK Parti İl Gençlik Kolları Teşkilatı ile bir araya geldi
Başkan Gürkan AK Parti İl Gençlik Kolları Teşkilatı ile bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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