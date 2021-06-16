Gürhan Altundaşar kimdir? Gürhan Altundaşar kaç yaşında, nereli? Gürhan Altundaşar biyografisi!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar, Kanal D'de yayımlanan Çok Güzel Hareketler oyuncusu Gürhan Altundaşar ile ayrıldıklarını duyurdu. Gürhan Altundaşar'ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Gürhan Altundaşar kimdir? Gürhan Altundaşar kaç yaşında, nereli? Gürhan Altundaşar mesleği nedir? Gürhan Altundaşar hayatı ve biyografisi nedir?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar, Kanal D'de yayımlanan Çok Güzel Hareketler oyuncusu Gürhan Altundaşar ile ayrıldıklarını duyurdu. Gürhan Altundaşar'ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Gürhan Altundaşar kimdir? Gürhan Altundaşar kaç yaşında, nereli? Gürhan Altundaşar mesleği nedir? Gürhan Altundaşar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

GÜRHAN ALTUNDAŞAR KİMDİR?

1984 yılında Ankara'da doğan tiyatro oyuncusu Gürhan Altundaşar, 5 yıl boyunca girdiği sınavların ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk bölümünden 2012 yılında mezun oldu.

Ankara Devlet Tiyatrosu, Tiyatro Kara Kutu, Tiyatro Akademika ve Açık Sahne'de çalışmalarına devam etti. 2013 yılında İstanbul'a yerleşerek çeşitli tiyatrolarda yer almaya devam etti.

'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin 'Nejdet' karakteriyle hafızalara kazınan ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Gürhan Altundaşar, 2013 yılında İstanbul'a geldi ve burada çeşitli tiyatrolarda yer almaya başladı.

2016 yılında BKM Mutfak ile tanışan Gürhan Altundaşar, 2016 yılından bu yana BKM Mutfak'ta, 2019'dan itibaren Çok Güzel Hareketler 2 kadrosunda çalışmalarını sürdürmekteydi. Ancak geçtiğimiz günlerde ÇGH'den ayrıldığını duyurdu.

2018 yılında kendi gibi oyuncu olan Merve Dizdar ile evlenen Gürhan Altundaşar, ayrılma kararı aldıklarını açıkladı.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

• Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 (2019)

• Şato/ Oyuncu - 2015

• Bir Kurşun Deliğine Kaç İnsan Sığar/ Oyuncu - 2012

• Rol Aldığı Film ve Diziler:

• Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 (TV Programı 2019-2020)

• Organize İşler: Sazan Sarmalı (Gürhan, Sinema Filmi 2019)