Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Antalya-Isparta karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Antalya-Isparta karayolu Kazak Tüneli mevkiinde yaşandı. Edinilen ilk bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 07 CON 405 plakalı kamyon ile 07 CJJ 403 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı