Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Antalya-Isparta karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı ve olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Antalya-Isparta karayolu Kazak Tüneli mevkiinde yaşandı. Edinilen ilk bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 07 CON 405 plakalı kamyon ile 07 CJJ 403 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. - BURDUR
