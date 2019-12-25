Güreşçilerden önemli başarı

25.12.2019 16:49 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:49

Türkiye Güreş Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Ankara'da gerçekleştirildi. Şampiyonada 125 kiloda finalde olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'e yenilen Büyükşehir Kağıtsporlu sporculardan Tanju Gemici gümüş madalya alırken 65 kiloda mücadele eden Mehmet Söyler ise bronz madalyanın sahibi olmayı başardı.

42 İLDEN 95 KULÜP MÜCADELE ETTİ

Ankara Taha Akgül spor salonunda 42 ilden 95 kulübün katılımıyla düzenlenen Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kocaeli'yi temsilen 12 sporcu ile katıldı.

TANJU VE MEHMET MİLLİ TAKIMDA

Zorlu turnuvada 125 Kg'da mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu sporcumuz Tanju Gemici, finalde karşılaştığı olimpiyat şampiyonu rakibi Taha Akgül'e yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada mücadele eden bir diğer mavi beyazlı sporcu olan Mehmet Söyler ise 65 Kg'da bronz madalya kazandı. Mavi Beyazlı sporcular bu sonuçlar ile milli takıma girmeye hak kazandılar.

ALİ VE ZAFERDEN ÜZÜCÜ VEDA

79 Kg'da mücadele eden Ali Öztürk 3.'lük müsabakasında rakibine yenilerek Türkiye 5. 'si olmayı başardı. Minderde mücadele eden bir başka milli sporcu Zafer Dama da 4-1 önde götürdüğü müsabakada son saniyelerde verdiği puan yüzünden bronz madalyayı kazanamadı.

FARUK AKKOYUN MİNDERE VEDA ETTİ

Kocaeli halkının yakından tanıdığı ve Kocaeli güreş tarihinde önemli bir yere sahip olan milli güreşçi Kırkpınar başpehlivanlarından Faruk Akkoyun katıldığı son Türkiye şampiyonasında çeyrek finalde elenerek mindere veda etti. 97 kg'da güreşen ve milli takıma başarı ile hizmet etmiş Türkiye şampiyonlukları ile parlak bir kariyere olan Faruk Akkoyun minder güreşine veda etti. Kocaeli'nin başpehlivanı bundan sonraki spor yaşamına yağlı güreşlerde devam edecek.

MAVİ BEYAZLILAR TÜRKİYE 5. 'Sİ

Şampiyonaya Türkiye genelinden 42 ilden katılan 95 kulüp arasında Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, genel klasmanda topladığı diğer puanlarla 5. olarak büyük bir başarı elde etti.

Kaynak: Bültenler