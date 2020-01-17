Güreş müsabakaları başladı
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Güreş müsabakaları başladı

Muş'ta "13-15 yaş küçük-yıldızlar güreş serbest müsabakaları" başladı.

17.01.2020 19:15 | Son Güncelleme: 17.01.2020 19:17
Güreş müsabakaları başladı

'ta "13-15 yaş küçük-yıldızlar güreş serbest müsabakaları" başladı.

Güreş Federasyonunun 2020 yılı faaliyet programında yer alan "13-15 yaş küçük-yıldızlar güreş serbest müsabakaları" Muş Gençlik ve Müdürlüğü Spor Salonunda yapıldı.

Programa katılan Vali Yardımcısı , son dönemlerde gerçekleştirilen yatırımlarla özellikle tesisleşme alt yapısında önemli işlerin yapıldığını söyledi.

Genç sporcuların ve antrenörlerin kendilerine sunulan imkanları iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Çiftçi, sporcuların ulusal ve uluslararası yarışlara iyi hazırlanmasını istedi.

Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler, "Alt yapımızla gün geçtikçe güçlenerek inşallah şanlı bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandıracak seviyeye gelmiş durumdayız. Tüm sporculara başarılar dilerim." dedi.

Kaynak: AA

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: Güreş müsabakaları başladı
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