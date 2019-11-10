Gürcistan'da Uluslararası Modern Sanat Festivali

10.11.2019 20:55 | Son Güncelleme: 10.11.2019 20:58

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen "Artisterium Uluslararası Modern Sanat Festivali" kapsamında Türk sanatçıların eserleri sergilendi.

Tiflis'teki Edebiyat Müzesi'ndeki festival kapsamında sanatçılar Ayşe Günay, Melik İskender, Serkan Bayer, Eda Çığırlı, Mehmet Demir, Denizhan Özer'in eserlerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tiflis Koordinatörü Ali Oğuzhan Yüksel, Büyükelçilik yetkilileri, Türkiye ile Gürcistan vatandaşları katıldı.

AA muhabirine açıklama yapan serginin küratörü, Uluslararası Plastik Sanatları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özer, sergide farklı disiplinlerden eserleri bir araya getirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır geldiği Gürcistan'da yerel sanatçılar ile iş birliği yaptığını dile getiren Özer, tarihten gelen bağları bulunan iki ülke halkları arasında giderek artan dostluğun olduğunu ifade etti.

Sanatın Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerini güçlendireceğini kaydeden Özer, "Diplomatik ve politik ilişkilerde, sanatın her zaman bir şekilde görünürlük sağlayarak bu dostluğunu pekiştirdiğini düşünüyorum. Bu açıdan da bu sergi, günümüzde Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkileri açısından da çok önemlidir diye düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA