Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet film oyuncuları kimler? Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet nerede çekildi, konusu nedir?

Orhan Erkal'ın 2018 yılında yönettiği Komedi filmi Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet bugün FOX ekranlarında yayınlanacak. Peki, Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet film oyuncuları kimler? Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet nerede çekildi, konusu nedir?

31 Ağustos 2018 yılında çıkan ve senaristliğini Emre Mutlu'nun yaptığı Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet film oyuncuları kimler? Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet nerede çekildi, konusu nedir?

GÜRBÜZ: HADİ ALLAH'A EMANET FİLM OYUNCULARI KİMLER?

Emre Mutlu Gürbüz

Hakan Bulut Ferhat

Arzu Oruç Aylin

Gökhan Yıkılkan

Ayhan Taş

Şafak Sezer

Serkan Şengül

Bengi İdil Uras

Ömer Kurt

Hüseyin Elmalıpınar

Muhammed Cangören