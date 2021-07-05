Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet film oyuncuları kimler? Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet nerede çekildi, konusu nedir?
Orhan Erkal'ın 2018 yılında yönettiği Komedi filmi Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet bugün FOX ekranlarında yayınlanacak. Peki, Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet film oyuncuları kimler? Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet nerede çekildi, konusu nedir?
31 Ağustos 2018 yılında çıkan ve senaristliğini Emre Mutlu'nun yaptığı Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet film oyuncuları kimler? Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet nerede çekildi, konusu nedir?
GÜRBÜZ: HADİ ALLAH'A EMANET FİLM OYUNCULARI KİMLER?
Emre Mutlu Gürbüz
Hakan Bulut Ferhat
Arzu Oruç Aylin
Gökhan Yıkılkan
Ayhan Taş
Şafak Sezer
Serkan Şengül
Bengi İdil Uras
Ömer Kurt
Hüseyin Elmalıpınar
Muhammed Cangören