Gümrük Muhafaza Ekipleri Gürbulak'ta 54 kilo uyuşturucu ele geçirdi - Haberler
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Gümrük Muhafaza Ekipleri Gürbulak'ta 54 kilo uyuşturucu ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gümrük Muhafaza Ekipleri Gürbulak'ta 54 kilo uyuşturucu ele geçirdi Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 54 kilogram 166 gram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

AĞRI (İHA) - Gümrük Muhafaza Ekipleri Gürbulak'ta 54 kilo uyuşturucu ele geçirdi

AĞRI - Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 54 kilogram 166 gram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM personelince gerçekleştirilen risk analizinde İran'dan bisküvi yükü ile gümrük kapısına geldiği beyan edilen bir tır riskli olarak değerlendirildi.

X-ray taramasına yönlendirilen aracın çekicisinin arka bölümünde bulunan sıvı tankında şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine araç, detaylı inceleme yapılmak üzere arama hangarına sevk edildi. Burada narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada, dedektör köpeğin x-ray taramasında saptanan şüpheli bölgeye tepki verdiği gözlendi.

Bunun üzerine araç çekicisinin arkasında asılı olan tank bulunduğu yerden söküldü ve kesilerek açıldı. Söz konusu tankın içerisindeki yüksek yoğunluklu sıvından alınan numunenin analizinde, şüpheli maddenin sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.

Operasyon neticesinde tespiti oldukça zor bir yöntem kullanılarak Türkiye'ye sokulmak istenen, toplam 54 kilogram 166 gram uyuşturucu ele geçirilirken, uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el konuldu.

Yabancı uyruklu araç sürücüsü gözaltına alındı ve olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Gümrük Muhafaza Ekipleri Gürbulak'ta 54 kilo uyuşturucu ele geçirdi

Gümrük Muhafaza Ekipleri Gürbulak'ta 54 kilo uyuşturucu ele geçirdi

Gümrük Muhafaza Ekipleri Gürbulak'ta 54 kilo uyuşturucu ele geçirdi

Gümrük Muhafaza Ekipleri Gürbulak'ta 54 kilo uyuşturucu ele geçirdi

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İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Son Dakika Haberleri

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