Gürbulak Sınır Kapısındaki sorunlar masaya yatırıldı Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ak Parti Doğubayazıt İlçe Başkanı Av. Mustafa Konyar ve beraberindeki iş adamları ile Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş ve Muhafaza Genel müdürü Murat Yaman'la görüştü.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ak Parti Doğubayazıt İlçe Başkanı Av. Mustafa Konyar ve beraberindeki iş adamları ile Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş ve Muhafaza Genel müdürü Murat Yaman'la görüştü.

Sosyal Medya hesabından yaptığı paylaşımla gerçekleşen görüşmede Ağrı'daki gümrük sorunlarının değerlendirildiğini belirten Ağrı Belediye Başkanı Sayan: "Doğubayazıt ilçe başkanımız Av. Mustafa Konyar ve beraberindeki işadamlarımızla birlikte ticaret bakanlığı gümrükler Genel müdürü Sayın Mustafa Gümüş ve muhafaza Genel müdürü Sayın Murat Yaman beyle gümrük sorunlarını konuştuk inşallah en kısa zamanda çözüme kavuşacak hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA