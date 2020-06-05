Gürbulak Sınır Kapısı'nın yeniden ticarete açılması ihracatçıları sevindirdi - AĞRI
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Gürbulak Sınır Kapısı'nın yeniden ticarete açılması ihracatçıları sevindirdi - AĞRI

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) yönetim kurulu üyeleri, yeniden ticari geçişlere açılan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurban keserek dua etti.

05.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:09

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) yönetim kurulu üyeleri, yeniden ticari geçişlere açılan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurban keserek dua etti.

Türkiye'nin İran'a açılan sınır kapılarından olan ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında 23 Şubat'ta tek yönlü araç, eşya ve yolcu girişlerine kapatılan Gürbulak'ın yeniden açılması ihracatçıları sevindirdi.

Sınır kapısının yeniden açılması üzerine Gürbulak Gümrük Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden DAİB üyeleri, sınır kapısı önünde kurban kesti, dua etti.

DAİB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zeki Kuba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2,5 aydır kapalı olan Gürbulak Sınır Kapısının tekrar açılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

DAİB'in Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onayıyla 4 Mart 1937'de kurulan Türkiye'nin ilk ihracatçılar birliği olduğunu anımsatan Kuba, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla çok köklü ve ihracat hacmi en geniş birliklerden biriyiz. Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye'de ihracatın temelinin atıldığı bölgedir. 2019 yılında birlik olarak 1 milyar 850 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Ağrı'nın ihracatı ise 2019'da 2018 yılına göre yüzde 16,10 artarak yaklaşık 27,6 milyon dolar oldu. Şimdi Kovid-19'la mücadelede gelinen normalleşme süreciyle ihracatımız daha da artacak. Sınır kapımız çok şükür açıldı. Buradan başta Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan olmak üzere devlet yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz."

DAİB üyelerinden Sami Avcı da sınır kapısının tekrar ticarete açılmasının hem ihracatçılar hem de bölge için büyük bir kazanç olduğunu söyledi.

Gürbulak Sınır Kapısı'nın yeniden ticarete açılması ihracatçıları sevindirdi - AĞRI

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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