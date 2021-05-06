Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 12 yavru maymun yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, 12 yavru maymun yakalandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, 12 yavru maymun yakalandı.

Bir ihbarı değerlendirerek çalışma yapan Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş kantarının yanında yerde 2 kafes gördü.

Kafeslerin içerisinde 12 maymun tespit eden ekipler, olaya ilişkin yaptıkları kamera taramasında, 5 Mayıs'ta gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir kişinin, hudut giriş bölgesinde tırların arasından çıkarak elinde bulunan 2 kafesi giriş kantar yanında park etmiş olan İran plakalı bir tırın çekici bölümüne koyduğunu belirledi.

Ekipler, görüntülerin devamında kimliği belirlenemeyen bir kişinin de tırdan inerek 2 kafesi araçtan indirip tekrar giriş kantarının yanında yere koyduğunu tespit etti.

Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine muhafaza altına alınan maymunlar, Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez