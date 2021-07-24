Gurbetçi Türkler Çad'da medreseye Kur'an-ı Kerim bağışında bulundu
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Gurbetçi Türkler Çad'da medreseye Kur'an-ı Kerim bağışında bulundu

Gurbetçi Türkler Çad'da medreseye Kur'an-ı Kerim bağışında bulundu
Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Haberler | Güncel

Danimarka'da yaşayan gurbetçi Türkler, Afrika'nın en yoksul ülkelerinden Çad'da, medreseye Kur'an-ı Kerim bağışında bulundu.

Danimarka'da yaşayan gurbetçi Türkler, Afrika'nın en yoksul ülkelerinden Çad'da, medreseye Kur'an-ı Kerim bağışında bulundu.

Kurban bayramı faaliyetleri kapsamında Çad'da bulunan Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu yardım gönüllüleri, gurbetçilerden aldıkları nakdi para ile Çad'dın çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bu kapsamda son olarak Danimarka'da ikamet eden gurbetçi Türkler, bağışladıkları kurban hissesinin yanı sıra medresede eğitim gören çocuklara Kur'an-ı Kerim bağışında bulundu. Çad'a 20 kilometre uzaklıktaki Halil İbrahim Medresesi'ne gelen yardım gönüllüleri, yaklaşık 300 öğrencinin eğitim gördüğü medreseye 130 adet Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kur'an-ı Kerimleri medreseye teslim eden Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Cahit Ataş, kurban faaliyeti için buraya geldiklerini ve bu esnada medresenin Kuran ihtiyacı olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Cahit Ataş açıklamalarında şunları dedi:

"Şu anda bir medrese değil yan tarafında da yetimhanenin olduğu bir medresedeyiz. Başkente yarım saatlik uzaklıktaki bir yer. Danimarka'dan bağışçılarımız bize dediler ki Kur'anı Kerim desteği yapmak istiyoruz. Geldik buraya baktık gerçekten buradaki Kur'an-ı Kerimler kullanılmayacak halde. Biz de Kur'an'ı Kerimleri aldık buradaki çocuklara hediye ettik."

Medrese İmamı Muhammed Mustafa Hikmet Ali yardım gönüllülerine teşekkür ederek çocukların daha iyi bir eğitim alacaklarını söyledi.

Ataş, daha sonra yardım gönüllüleri ile medrese öğrencilerine şeker ikram ederek, çocuklarla mendil kapmaca oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu

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