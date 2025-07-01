Gurbetçi Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gurbetçi Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Gurbetçi Şaban filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Gurbetçi Şaban konusu, özeti ve Gurbetçi Şaban oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Gurbetçi Şaban filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Gurbetçi Şaban filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gurbetçi Şaban filmini izleyecek olanların merak ettiği Gurbetçi Şaban konusu nedir, Gurbetçi Şaban oyuncuları kimler ve Gurbetçi Şaban özeti gibi konuları inceliyoruz.
GURBETÇİ ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Şaban Yıldız, saf, gariban bir köylüdür. Ancak kurnazlık ve ciddiyetsizlik yapmadan duramamaktadır. Şaban, Almanya'nın Köln şehrine iş bulmak için gider ve çalışma izni olmayan Türkleri sağlıksız ortamlarda çalıştıran ve aşağılayan gaddar bir Alman patronun eline düşer. Ayrıca kendisi gibi Almanya yolcusu iken otobüste tanıştığı Bahar'a âşık olmuş ve Bahar'la aynı fabrikada çalışmaktadırlar. Daha sonra Alman patronun uyguladığı zorbalık ve haksızlıklar karşısında bir şeyler yapmaya karar verir. Yaptığı akıllıca bir planla önce Alman devletinden çocuk yardımı alarak kendisine bir iş kurar. Zaman içinde tüm yeteneklerini sergilemeye başlayan Şaban, işçilikten zengin bir hayata doğru yükselmeye başlar.GURBETÇİ ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Kemal Sunal: Şaban Yıldız
Müge Akyamaç: Bahar
Reha Yurdakul: Hasan Usta
Yavuzer Çetinkaya: Fritz
Baykal Kent: Ustabaşı
Ferhan Tanseli: Alman Patron Hans
Ayten Erman: Hans'ın karısı
Akın Tunç: Hans'ın oğlu
Ertem Göreç: Şaban'ın yol arkadaşıGURBETÇİ ŞABAN FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
1985 yılında seyirciyle buluşan Gurbetçi Şaban filminin çekimleri Almanya'nın Köln şehrinde gerçekleşti.