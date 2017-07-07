Gurbetçi Kadından Mehmetçiğe Hediye

Almanya'da yaşayan Zahide Şen, yaz tatili dolayısıyla geldiği memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde askerlere bere hediye etti.



Yaşadığı Almanya'dan memleketi Vezirköprü'ye gelen 54 yaşındaki Zahide Şen, ilçe Jandarma Komutanlığına gitti.



Şen, burada Jandarma Trafik Tim Komutanı Uzman Çavuş Şener Yaşar, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Zeren ve askerler tarafından karşılandı.



Vatani görevini yapan askerlere kendisinin ördüğü bereleri hediye eden Şen, "15 yaşında Almanya'ya gittim ve orada yaşıyorum. Senede bir defa vatanıma dönerek hasret gideriyorum." dedi.



Bu seferki gelişinde vatanı canları pahasına koruyan Mehmetçik için bir şey yapmak istediğini dile getiren Şen, şu bilgileri aktardı:



"Buradaki 61 asker evladımızın hepsine birer bere ördüm. Çevremden de maddi manevi destekte bulunanlar oldu. 61 bereyi ördükten sonra elimde biraz daha ip kaldı. Bunları da yapıp Şırnak'ta görev yapan askerlerimize göndereceğim."



Yaşar da Şen'e duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek, böylesine milli duyguları yüksek birisini tanımaktan mutlu olduklarını kaydetti.