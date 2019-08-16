Gurbet yolunun Kapıkule'den hazin vedası

16.08.2019 10:32

Gurbetçilerin sevinç göz yaşlarıyla giriş yaptıkları Kapıkule'den gurbete yolculukları bu kez hüzün gözyaşları eşlik ediyor.

Yıllık izinlerini memleketinde geçiren gurbetçiler, sevinçle geldikleri baba ocağından üzüntüyle ayrılıyor.

Türkiye'de 5 ile 8 hafta kalarak izinlerini kullanan 1,5 milyondan fazla gurbetçinin, çalıştıkları Avrupa ülkelerine dönüş yolculuğu sürüyor.

Avrupa'da yaşayan Türkler'in büyük bir kısmı özel araçlarıyla sınır kapılarından çıkış yaparken bir kısmı da uçakla gitmeyi tercih ediyor.

Kara yolunu tercih edenlerin ilk ve en çok tercihi ise Kapıkule, yıllardır hüzün ve sevincin tanığı Kapıkule için ağustos ayı veda anlamına geliyor.

İzin süreleri bitenler girişte döktükleri vatana ulaşmanın verdiği yürek kabarmasıyla sevinç gözyaşlarını bu kez hasretlik için döküyorlar. Geride bıraktıklarını tekrar görebilmenin planlarıyla düşülen yollar gurbete açılıyor.

"Biz hem ağlarız hem gideriz"

Belçika'da yaşayan Kahramanmaraşlı Bünyamin Kaya, AA muhabirine memleketi ve Alanya'da yaklaşık 1 ay kaldıktan sonra tekrar dönüş yaptığını belirtti.

Gelişlerin "heyecan dolu" dönüşlerin ise "hüzünlü" olduğunu ifade eden "Ülkemize geldik büyük bir sevinçle, iznimizi kullandık. Hiç bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Gezdik, tatilimizi yaptık. Artık izin bitti, gidiyoruz. Sevinçle gelmiştik, giderken de içimizde buruk bir üzüntü var. Ama yapacak bir şey yok. Hanım ağlıyor, sadece, annesini çok özlemiş, daha yola çıkalı 1 buçuk gün oldu. Şimdiden 'memleketimi bırakmak istemiyorum' diye ağlıyor." dedi.

Aysun Kaya ise gurbette ailesini çok özlediğini belirti.

Avrupa'da çalıştıkları için gitmek zorunda olduklarını anlatan Kaya" Hem ağlarız, hem gideriz. Yapacak bir şey yok. Ama aile özlemi çok farklı bir şey" dedi.

"Ayağımız gaz pedalına gitmiyor"

Bir diğer gurbetçi Murat Gültekin ise sevinçle geldikleri Türkiye'den hüzünle gittiklerini vurguladı.

Bu yaz her duyguyu bir arada yaşadıklarını aktaran Gültekin, "Zonguldak'ta tatilimizi yaptık. Düğünümüz oldu, cenazemiz oldu, her şeyi bir arada yaşadık. Ayağımız gaz pedalına gitmiyor. Gitmek istemiyorsunuz vatanımızdan. Ama gelecek seneyi düşünerek o hayalle avutuyoruz kendimizi "diye konuştu.

Kaynak: AA