Gupse Özay ve Barış Arduç boşanıyor mu?

Gupse Özay ve Barış Arduç boşanıyor mu?
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Ünlü oyuncu ve senarist Gupse Özay ile eşi Barış Arduç arasında sorunlar yaşandığı iddia edildi. Babalar Günü'nü kutlamayan Arduç ile Özay'ın arasında birtakım sorunlar olduğu konuşuluyor. Bu durum, çiftin boşanıp boşanmayacağı konusunda spekülasyonlara yol açtı.

Ünlü oyuncu ve senarist Gupse Özay ile eşi Barış Arduç arasında sorunlar yaşandığı iddia edildi. Özay'ın, Babalar Günü'nü kutlamayan eşi Barış Arduç ile aralarında birtakım sorunlar olduğu konuşuluyor. Peki, Gupse Özay ve Barış Arduç boşanıyor mu?

GUPSE ÖZAY VE BARIŞ ARDUÇ BOŞANIYOR MU?

Dizinin galasında iki oyuncunun birbirine olan mesafeli tavırları dikkat çekerken Arduç'un eşi Gupse Özay'ın galada yer almaması Özay ile Arduç arasında iplerin koptuğu söylentilerini artırdı. Geçtiğimiz yıllarda Babalar Günü'nde sosyal medya üzerinden eşi Barış Arduç ile ilgili bir çok paylaşım yapan Gupse Özay'ın, bu yıl herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkat çekti. İddialara göre, arka arkaya çekilen projeler ve içinde yer alan bazı yakın sahneler, çift arasında bir gerginliğe neden oldu.

Özay'ın etkinlikte yer almaması ve sosyal medya sessizliği, özellikle Babalar Günü'nde herhangi bir paylaşımda bulunmamasıyla birlikte, soru işaretlerini artırdı. Özel günlerde paylaşım yapmayı seven ünlü oyuncunun bu mesafeli tutumu 'Acaba aralarında kriz mi var?' sorularının gündeme gelmesine neden oldu.

Gala gecesindeki soğuk rüzgarların ardından, Barış Arduç ve Gupse Özay çiftinin arasının bozulduğu ve boşanma söylentilerinin yeniden alevlendiği öne sürülürken çift cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCan Reno:

iyi dayandı çocuk

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