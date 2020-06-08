Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler! İskoçya'da bir çift, güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler. Polisin kendilerini suç üstü yakalamasından korkmadan ilişkiye devam eden çift, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden çiftin kimliğini tespit etmek için çalışmalara başladı.

İskoçya'nın Galashiels şehrinde bir çift yaya kaldırımında güpegündüz cinsel ilişkiye girdi. Erkek kendilerini ve görüntüleyen kişilere parmak işareti yaptı.

ÇEVREDEKİ İNSANLARA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Çift etraftaki insanları uyarılarına aldırmadan ve polisin kendilerini suçüstü yakalamasından korkmadan ilişkiye devam etti.Çift, sadece kendilerini izleyen insanlara parmak hareket yapmak için durdu. İlişkileri biten çift olay yerinden uzaklaştı.

POLİS ÇİFTİN KİMLİĞİNİ TESPİT ETMEK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Videonun internet üzerinden yayınlanmasından sonra Polis, toplum ahlakına aykırı davranan ve koronavirüs kurallarını ihlal eden çiftin kimliğini tespit etmek için çalışmalara başladı.

ÇİFTLERİN CİNSEL İLİŞKİ İÇİN BİRBİRLERİNİ ZİYARET ETMESİ YASAKLANMIŞTI

Koronavirüs önlemleri kapsamında İskoçya'da çiftlerin cinsel ilişki için birbirlerinin evini ziyaret etmesi yasaklanmıştı. İlişkiye giren çiftin sevgili oldukları veya yeni tanıştıkları bilinmiyor.