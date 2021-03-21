İş yeri önündeki motosikleti böyle çaldılar
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İş yeri önündeki motosikleti böyle çaldılar

21.03.2021 09:17 | Son Güncelleme: 21.03.2021 09:43

İş yeri önündeki motosikleti böyle çaldılar Bursa İnegöl'de meydana gelen olayda iki kişi bir işyerinin önünde park halindeki motosikleti çaldı.

İş yeri önündeki motosikleti böyle çaldılar

BURSA - Bursa İnegöl'de meydana gelen olayda iki kişi bir işyerinin önünde park halindeki motosikleti çaldı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

İnegöl'de hırsızlık olayları çoğalmaya başladı. Hırsızlar rahat tavırlarıyla görenleri şok etti. Henüz kimlikleri belirlenemeyen iki şahıs yaya olarak bir işyerinin önündeki motosikleti gözlerine kestirdi. Şahıslar işyeri önünde park halindeki motosikleti alarak kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinin önüne park ettiği motosikleti göremeyen vatandaş güvenlik kamera görüntüleri izleyince motosikletinin çalındığı fark etti. Motosikletin sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis şimdi her yerde motosikleti çalan 2 şahsı arıyor.

İş yeri önündeki motosikleti böyle çaldılar
İş yeri önündeki motosikleti böyle çaldılar
İş yeri önündeki motosikleti böyle çaldılar
İş yeri önündeki motosikleti böyle çaldılar
İş yeri önündeki motosikleti böyle çaldılar
İş yeri önündeki motosikleti böyle çaldılar
İş yeri önündeki motosikleti böyle çaldılar
İş yeri önündeki motosikleti böyle çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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