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Günün spor haberleri! 29 Kasım Pazartesi spor gündeminde neler olacak?

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Günün spor haberleri! 29 Kasım Pazartesi spor gündeminde neler olacak?

Gündemi takip edenler gün boyu yaşanacak gelişmeleri merak ediyor ve bugün hangi haberler trend olacak merak ediyor. Futboldan basketbola, yüzmeden hentbola kadar tüm gelişmeleri derliyoruz. İşte günün spor haberleri…

29 Kasım Pazartesi spor gündeminde neler olacak ve bugün spor dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Spor, gündemi yakından takip edilirken 29 Kasım spor dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

29 KASIM PAZARTESİ GÜNÜN SPOR HABERLERİ

1- Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta, Göztepe-Fenerbahçe maçıyla tamamlanacak.

(İzmir/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig 14. hafta son maçında Tuzlaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftası, Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/18.00)

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