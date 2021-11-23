Günün spor haberleri! 23 Kasım Salı spor gündeminde neler olacak?

23 Kasım Salı spor gündeminde neler olacak ve bugün spor dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Spor, gündemi yakından takip edilirken 23 Kasım spor dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

23 KASIM PAZARTESİ GÜNÜN SPOR HABERLERİ

1- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda çarşamba günü Hollanda'nın Ajax takımıyla oynayacakları karşılaşmaya ilişkin BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; siyah-beyazlı ekip son çalışmasını tesislerde yapacak. - Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag ve takımdan bir oyuncu Beşiktaş maçına ilişkin Vodafone Park'ta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; Hollanda ekibi son çalışmasını da statta gerçekleştirecek. (İstanbul/16.00/17.00/20.00/20.45) 2- Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, son yarış için gittiği Endonezya'dan yurda dönecek, düzenlenecek toplantıda basınla buluşacak. (İstanbul/05.30/10.30) 3- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda perşembe günü deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak; antrenman sonrası futbolcu Miguel Crespo basın mensuplarının sorularını cevaplayacak. (İstanbul/11.00) 4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'nda Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda Macaristan'ın NKA Universitas PEAC takımıyla karşılaşacak. (Pecs/20.00) 5- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı finaller ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Litvanya'nın TK Kaunas VDU takımıyla karşılaşacak. (Bursa/18.00)

Olası bir Sergen Yalçın ayrılığında Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü sizce kim olmalı? #Beşiktaş #SergenYalçın — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

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