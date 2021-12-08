Günün sözü: 8 Aralık Çarşamba günün sözleri nedir? Günün anlamlı sözleri nelerdir? Bugün için günün sözü!

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8 ARALIK GÜNÜN SÖZLERİ NEDİR?

- Bu ülkede hak yemek, sol elle yemek yemek kadar dikkat çekmedi. (İsmet Özel)

GÜNÜN SÖZLERİ NEDİR?

- Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Ego = 1/Bilgi

- Ömür bir masal gibidir, ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar güzel yaşandığı önemlidir.

- Bu ülkede hak yemek, sol elle yemek yemek kadar dikkat çekmedi. (İsmet Özel)

- Aşk rüzgar gibidir, göremezsin ama hissedebilirsin.

- İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmez isen, ya nice okumaktır. (Yunus Emre)

- Vakit varken tomurcukları toplamalıyız zaman hala uçup gidiyor ve bugün gülümseyen bu çiçek yarın ölüyor olabilir... (Ölü Ozanlar Derneği)

- Bir ara insanları anladığımı sandım Gündem haberler için bizi takip edin.

- İyiler asla kaybetmez, kaybedilir. (Peyami Safa)

- Bilgelik kalpten gelir. Akılla ilgisi yoktur. Bilgelik, varlığının en derin noktasından çıkar. Kafaya ait değildir.

- Bazen ilk görüşte bilirsin, o insan senin kaderindir. Bazen bir ömür ararsın, bulunmaz.

ÖZLÜ SÖZLER

Aşk acısı olanlara gözyaşı tatlı gelir. (Euripides)

İnsanlar ikiye ayrılır. İnsan olanlar ve insancık olanlar. Sen bu dünyada insancıktan da betersin...

Ne zaman mutlu olmaya kalksam otur diyor yalnızlığım otur.

Mükemmel kişiyi aramaktan vazgeç. Tek ihtiyacın olan sana sahip olduğu için şanslı olduğunu düşünen biridir.

Gözlerimi ona alamam. Mucizelerden korkan bir çöl avcısı gibi, vahama baktım, ama gerçekti. (Laura Whitcomb)

Yüreği olmayanın bahanesi var.

Kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirlerine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu.

Etrafıma ördüğüm o kalın duvarların tuğlalarını siz verdiniz bana!

Özlemek sevginin en büyük kanıtıdır. Demem o ki seni özledim.

Ne kadar severse sevsin insan, tükenip yorulduğu bir saat vardır.

Aradığın seni arayandır.

ANLAMLI SÖZLER

Sana koşar adım gelirken bitirdim ben yollarda günleri. Sen ise, ayrılıp giderken bitirdin benim ömrümü.

Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir!

Az insan, çok huzur...

Hepimizin, çözmek istediği kalpteki eski bir düğümü vardır. (Michael Ondaatje)

Sende, ben, imkansızlığı seviyorum; fakat asla ümitsizliği değil. (Nazım Hikmet)

Hangi mevsimin rüzgarıdır aşk? Ne yana dönsem yüzüme hüzün eser.

Beni benden alan şarkılar seni oradan alıp bana da getirse ya.

Aşk seni bana yazdıysa bu acıyı neden tek ben yaşıyorum.

Benim canım cayır cayır yanarken sen beni görmüyordun dahi.

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