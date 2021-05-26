Günün sözü - 26 Mayıs Çarşamba günün sözü nedir? Günün sözleri nelerdir? Bugün için günün sözü!

Her gün ayrı bir gündür. Her günün anlam ve önemi farklıdır. Bu yüzden sizler için her günün önemini anlatan günün sözlerini ve günün sözünü paylaşacağız. Peki, 26 Mayıs Çarşamba bugünün sözü nedir? 26 Mayıs günün sözü nedir? Günün sözleri nelerdir? Günün anlam ve önemini anlatan sözü nedir?

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26 MAYIS GÜNÜN SÖZÜ NEDİR?

Vakit varken tomurcukları toplamalıyız zaman hala uçup gidiyor ve bugün gülümseyen bu çiçek yarın ölüyor olabilir...

(Ölü Ozanlar Derneği)

Günün sözü anlamı nedir:

Vaktimiz varken değer verdiğimiz insanların kıymetini bilmeliyiz. Onların bu hayattan gitmesini beklemeden onları sevmeliyiz ve saymalıyız. Bugün yanınızda olan sevdiğiniz yarın olmayabilir. O yüzden anın kıymetini bilmeli ve sevdiklerimizde mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeliyiz. Özellikle ailemize ve sevdiklerimize karşı kötü davranış sergilememeliyiz...

GÜNÜN SÖZLERİ

- İyiler asla kaybetmez, kaybedilir. (Peyami Safa)

- İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmez isen, ya nice okumaktır. (Yunus Emre)

- Bir ara insanları anladığımı sandım. Sonra sandığımı anladım.

- Bazen ilk görüşte bilirsin, o insan senin kaderindir. Bazen bir ömür ararsın, bulunmaz.

- Aşk rüzgar gibidir, göremezsin ama hissedebilirsin.

- Ölüm de rüzgar gibi, hep yanıbaşımda (Yasuo)

- Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Bilgelik kalpten gelir. Akılla ilgisi yoktur. Bilgelik, varlığının en derin noktasından çıkar. Kafaya ait değildir.

- Ego = 1/Bilgi

ÖZLÜ SÖZLER

Sende, ben, imkansızlığı seviyorum; fakat asla ümitsizliği değil. (Nazım Hikmet)

Aradığın seni arayandır.

Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir!

Hepimizin, çözmek istediği kalpteki eski bir düğümü vardır. (Michael Ondaatje)

Özlemek sevginin en büyük kanıtıdır. Demem o ki seni özledim.

Gözlerimi ona alamam. Mucizelerden korkan bir çöl avcısı gibi, vahama baktım, ama gerçekti. (Laura Whitcomb)

Ne zaman mutlu olmaya kalksam otur diyor yalnızlığım otur.

ANLAMLI SÖZLER

Sana koşar adım gelirken bitirdim ben yollarda günleri. Sen ise, ayrılıp giderken bitirdin benim ömrümü.

Hangi mevsimin rüzgarıdır aşk? Ne yana dönsem yüzüme hüzün eser.

Benim canım cayır cayır yanarken sen beni görmüyordun dahi.

Beni benden alan şarkılar seni oradan alıp bana da getirse ya.

Yüreği olmayanın bahanesi var.

İnsanlar ikiye ayrılır. İnsan olanlar ve insancık olanlar. Sen bu dünyada insancıktan da betersin...

Aşk acısı olanlara gözyaşı tatlı gelir. (Euripides)

Etrafıma ördüğüm o kalın duvarların tuğlalarını siz verdiniz bana!

Ne kadar severse sevsin insan, tükenip yorulduğu bir saat vardır.

Aşk seni bana yazdıysa bu acıyı neden tek ben yaşıyorum.