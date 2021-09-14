Günün sözü - 14 Eylül Salı günün sözü nedir? Bugünün anlamlı sözleri nelerdir? Bugün için günün sözü!

Günün sözleri nelerdir? Günün en anlamlı sözü nedir? Günün sözü nedir? Bugünün sözü ve anlamı nedir? 13Eylül 2021 günün sözü nedir? Bugünün anlamı ve önemi nedir? Günün sözü - 14 Eylül Salı günün sözü nedir? Günün sözleri nelerdir? Detaylar yazımızda.

14 EYLÜL GÜNÜN SÖZÜ NEDİR?

- Odaklanmış bir zihin taşı bile deler. (Master Yi)

GÜNÜN SÖZLERİ NEDİR?

- İyiler asla kaybetmez, kaybedilir. (Peyami Safa) Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

- Bir ara insanları anladığımı sandım. Sonra sandığımı anladım.

- Vakit varken tomurcukları toplamalıyız zaman hala uçup gidiyor ve bugün gülümseyen bu çiçek yarın ölüyor olabilir... (Ölü Ozanlar Derneği)

- Bazen ilk görüşte bilirsin, o insan senin kaderindir. Bazen bir ömür ararsın, bulunmaz.

- İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmez isen, ya nice okumaktır. (Yunus Emre)

- Aşk rüzgar gibidir, göremezsin ama hissedebilirsin.

- Ömür bir masal gibidir, ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar güzel yaşandığı önemlidir.

- Bu ülkede hak yemek, sol elle yemek yemek kadar dikkat çekmedi. (İsmet Özel)

- Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Bilgelik kalpten gelir. Akılla ilgisi yoktur. Bilgelik, varlığının en derin noktasından çıkar. Kafaya ait değildir.

- Ego = 1/Bilgi

ÖZLÜ SÖZLER

Yüreği olmayanın bahanesi var.

Gözlerimi ona alamam. Mucizelerden korkan bir çöl avcısı gibi, vahama baktım, ama gerçekti. (Laura Whitcomb)

Mükemmel kişiyi aramaktan vazgeç. Tek ihtiyacın olan sana sahip olduğu için şanslı olduğunu düşünen biridir.

Ne zaman mutlu olmaya kalksam otur diyor yalnızlığım otur.

Kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirlerine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu.

Hepimizin, çözmek istediği kalpteki eski bir düğümü vardır. (Michael Ondaatje)

Sana koşar adım gelirken bitirdim ben yollarda günleri. Sen ise, ayrılıp giderken bitirdin benim ömrümü.

Aşk acısı olanlara gözyaşı tatlı gelir. (Euripides)

İnsanlar ikiye ayrılır. İnsan olanlar ve insancık olanlar. Sen bu dünyada insancıktan da betersin...

Aradığın seni arayandır.

Beni benden alan şarkılar seni oradan alıp bana da getirse ya.

ANLAMLI SÖZLER

Hangi mevsimin rüzgarıdır aşk? Ne yana dönsem yüzüme hüzün eser.

Etrafıma ördüğüm o kalın duvarların tuğlalarını siz verdiniz bana!

Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir!

Sende, ben, imkansızlığı seviyorum; fakat asla ümitsizliği değil. (Nazım Hikmet)

Aşk seni bana yazdıysa bu acıyı neden tek ben yaşıyorum.

Az insan, çok huzur...

Ne kadar severse sevsin insan, tükenip yorulduğu bir saat vardır.

Özlemek sevginin en büyük kanıtıdır. Demem o ki seni özledim.

Benim canım cayır cayır yanarken sen beni görmüyordun dahi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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