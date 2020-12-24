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Günün özeti

24.12.2020 17:32 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:32
Günün özeti

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;Ticaret Bakanlığı esnafa hibe desteğini duyurduTicaret Bakanlığı, geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanan Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı...

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

Ticaret Bakanlığı esnafa hibe desteğini duyurdu

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanan Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kimlerin destekten faydalanabileceğini açıkladı.

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Plastik poşette ücret değişmedi

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin usul ve esaslarda güncelleme yapıldı.

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Ceyhan'daki rüşvet operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçe Belediyesi'nde "usulsüzlük yapılarak, kaçak yapılarak göz yumulduğu ve iskanı olmayan binalara iskan verildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 17 kişiden aralarında görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.

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Dünyada toplam Covid 19 vaka sayısı 2,5 milyonun üzerinde Mutasyon alarmının verildiği dünyada korona virüs salgınıyla mücadele sürüyor.

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Almanya'da başörtülü kadına karşı polis şiddeti

Almanya'nın Wuppertal kentinde polis, başörtülü bir kadına maske takmadığı gerekçesiyle sert müdahalede bulundu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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