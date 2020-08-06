Günün Özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 14 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 14 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 798'e yükseldiğini açıkladı.

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Beyrut'ta halk sokakları kendi çabalarıyla temizliyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta halk, meydana gelen patlama sonrası molozla dolan sokakları kendi çabalarıyla temizliyor.

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MSB: "Tıbbi yardım malzemeleri Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ulaştı"

Milli Savunma Bakanlığı, tıbbi yardım malzeme taşıyan uçağın Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ulaştığını bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hiroşima için mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın hala nükleer silahların gölgesinde olduğu günümüzde Hiroşima'dan yükselen çığlığa kulak vermemiz gerekiyor. İnsanlığın 8 Ağustos 1945'te yaşadığı bu utanç verici acıyı bir daha yaşamaması için, çocuklarımıza ve gelecek nesillere insanlık onuruna yaraşır bir dünya inşa edebilmek için bir daha asla" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA