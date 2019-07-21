Günün Özeti

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Konya'da katliam gibi kaza

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti.

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Pakistan'da hastane yakınında intihar saldırısı: 7 ölü, 26 yaralı Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir hastane yakınında düzenlenen intihar saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Dera İsmail Han kentinde bir hastane yakınında intihar saldırısı düzenlendi.

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Aracının üzerine bağladığı yatakla ilerleyen sürücü tehlike saçtı Bursa'da tavanına bağlı yatakla seyir halindeki otomobili görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

Kaynak: İHA