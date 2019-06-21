Günün Özeti

Günün önemli haberlerini sizler için derledik

İstanbul seçime gidiyor

İstanbul, 23 Haziran pazar günü sandık başına gidiyor. Yüksek Seçim Kurulunun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından 10 milyon 560 bin 963 seçmen yeniden oy kullanacak.

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İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Pazar günü yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri nedeniyle yoğunluk başladı. İstanbul'a gelişlerde neredeyse bütün otobüslerde biletler tükenirken, otobüs firmaları yoğunluğu karşılayabilmek için ek seferler düzenliyor.

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Haliç Tersanesi bilim merkezi olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 564 yıldır faaliyet gösteren Haliç Tersanesi'nin bulunduğu alanın 44 bin metrekarelik kısmının bilim merkezi için peyzaj alanı olarak düzenleneceğini açıklamıştı. Günümüzde İstanbul'un yolcu vapurlarının ve gemilerin bakım onarımı için kullanılan tersane havadan görüntülendi.

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Hırsızdan vatandaşa pişkin cevap

Bağcılar'da gece geç saatlerde motosiklet çalmaya çalışan bir kişi, vatandaş tarafından fark edildi. O anları cep telefonuyla çeken vatandaş, şüpheli şahsı uyardı. Şüphelinin, "Çalıyorum, ne yapacaksın" diye pişkince cevap vermesi şaşkına çevirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA