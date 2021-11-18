Günün magazin haberleri! 18 Kasım Perşembe magazin gündeminde neler olacak?

18 Kasım Perşembe magazin gündeminde neler olacak ve bugün magazin dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Magazin, gündemi yakından takip edilirken 18 Kasım magazin dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

18 KASIM PERŞEMBE GÜNÜN MAGAZİN HABERLERİ

Merve Boluğur erkek arkadaşıyla samimi anlarını paylaştı, yazdığı not kafaları karıştırdı

Orhan Gencebay hakkındaki koronavirüs iddialarını eşi Sevim Emre doğruladı

Kasım ayında denize giren Zeynep Sever Demirel, düzgün fiziğiyle dikkat çekti

Hadise hakkında bomba iddia! Takım elbisenin faturasını Reza Zarrab ödemiş

Anadolu Ateşi'nden Aspendos'ta görsel şölen! Binlerce seyirciyi bir masalın içine çekiyor

Hasan Can Kaya'dan kırılması zor rekor! TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti

Bir dönem hepimiz izliyorduk! En Son Babalar Duyar dizisinin senaryosuyla ilgili gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

Emekli olmayı reddettiği söylenen Harika Avcı açtı ağzını yumdu gözünü: Benimle uğraşanları kınıyorum

Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu; espriler havada uçuşuyor

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer 3 aylık hamile

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