Günün espor karşılaşmaları: 3 Şubat LOL, FIFA, CSGO espor maçları ne zaman yapılacak?

Ocak 2021 itibarıyla başlayan espor karşılaşmaları kaldığı yerden devam ediyor. Günün önemli maçları arasında bulunan LOL, CSGO ve FIFA karşılaşmaları 3 Şubat'ta devam ediyor. League of Legends Pro League, Prime League karşılaşmaları haberimizde.

LOL Şampiyonluk Ligi maçlarının takvimi geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. CSGO ve FIFA ekipleri de espor kapsamında düzenledikleri karşılaşmaların fikstürünü paylaştı. Günün önemli karşılaşmalarını ele aldığımız haberimizde önümüzdeki günlerin maçları da yer alıyor.

3 ŞUBAT GÜNÜN ESPOR KARŞILAŞMALARI

LOL 3 ŞUBAT FİKSTÜR

Saat 11:00 itibarıyla başlayan günün maçlarının devamında 21:00'da başlayacak Schalke 04 Evolution ile SK Gaming Prime karşılaşması yer alıyor. Prime League'de karşılacak takımlar 3. hafta maçlarında.

Gameward ile Misfits Premiere ise saat 00:00'da karşı karşıya geliyor.

FIFA 3 ŞUBAT FİKSTÜR

Turkcell'in de sponsor olduğu e-Futbol Milli Takımımız geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Türkiye Espor Futbol Ligi'nin 13. hafta karşılaşmaları bugün 21:30'da gerçekleşecek.

CS:GO TURNUVASI 3 ŞUBAT FİKSTÜR

Günün bir diğer dikkat çeken karşılaşması ise CS:GO'da oluyor. Saat 17:00'da başlayacak olan Sangal Esports, Lyngby Vikings karşılaşması Snow Sweet Snow turnuvasında gerçekleşecek. Yaklaşan diğer maçları buradan takip edebilirsiniz.