Günün en güzel sözü - 11 Haziran Cuma günün sözü nedir? Günün sözleri nelerdir? Bugün için günün sözü!

Her gün ayrı bir gündür. Her günün anlam ve önemi farklıdır. Bu yüzden sizler için her günün önemini anlatan günün sözlerini ve günün sözünü paylaşacağız. Peki, 11 Haziran Cuma bugünün sözü nedir? 11 Haziran günün sözü nedir? Günün sözleri nelerdir? Günün anlam ve önemini anlatan sözü nedir?

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11 HAZİRAN GÜNÜN SÖZÜ NEDİR?

Yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun, gözyaşlarımızın rengi aynıdır.

Günün sözü 2:

Bazı insanlar yağmuru hiss?d?r, bazıları is? sad?c? ıslanır.

GÜNÜN SÖZLERİ NEDİR?

- Bir ara insanları anladığımı sandım. Sonra sandığımı anladım.

- Bazen ilk görüşte bilirsin, o insan senin kaderindir. Bazen bir ömür ararsın, bulunmaz.

- Vakit varken tomurcukları toplamalıyız zaman hala uçup gidiyor ve bugün gülümseyen bu çiçek yarın ölüyor olabilir... (Ölü Ozanlar Derneği)

- Aşk rüzgar gibidir, göremezsin ama hissedebilirsin.

- İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmez isen, ya nice okumaktır. (Yunus Emre)

- Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Bilgelik kalpten gelir. Akılla ilgisi yoktur. Bilgelik, varlığının en derin noktasından çıkar. Kafaya ait değildir.

- İyiler asla kaybetmez, kaybedilir. (Peyami Safa)

- Ego = 1/Bilgi

ÖZLÜ SÖZLER

Aradığın seni arayandır.

Gözlerimi ona alamam. Mucizelerden korkan bir çöl avcısı gibi, vahama baktım, ama gerçekti. (Laura Whitcomb)

Ne zaman mutlu olmaya kalksam otur diyor yalnızlığım otur.

Etrafıma ördüğüm o kalın duvarların tuğlalarını siz verdiniz bana!

Yüreği olmayanın bahanesi var.

Hangi mevsimin rüzgarıdır aşk? Ne yana dönsem yüzüme hüzün eser.

Aşk seni bana yazdıysa bu acıyı neden tek ben yaşıyorum.

Hepimizin, çözmek istediği kalpteki eski bir düğümü vardır. (Michael Ondaatje)

Aşk acısı olanlara gözyaşı tatlı gelir. (Euripides)

ANLAMLI SÖZLER

Ne kadar severse sevsin insan, tükenip yorulduğu bir saat vardır.

Beni benden alan şarkılar seni oradan alıp bana da getirse ya.

Benim canım cayır cayır yanarken sen beni görmüyordun dahi.

Sende, ben, imkansızlığı seviyorum; fakat asla ümitsizliği değil. (Nazım Hikmet)

Özlemek sevginin en büyük kanıtıdır. Demem o ki seni özledim.

Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir!

İnsanlar ikiye ayrılır. İnsan olanlar ve insancık olanlar. Sen bu dünyada insancıktan da betersin...

Sana koşar adım gelirken bitirdim ben yollarda günleri. Sen ise, ayrılıp giderken bitirdin benim ömrümü.