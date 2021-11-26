Günün ekonomi haberleri! 26 Kasım Cuma ekonomi gündeminde neler olacak? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günün ekonomi haberleri! 26 Kasım Cuma ekonomi gündeminde neler olacak?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Günün ekonomi haberleri! 26 Kasım Cuma ekonomi gündeminde neler olacak?

Gündemi takip edenler gün boyu yaşanacak gelişmeleri merak ediyor ve bugün hangi haberler trend olacak merak ediyor. Futboldan basketbola, yüzmeden hentbola kadar tüm gelişmeleri derliyoruz. İşte günün ekonomi haberleri

26 Kasım Cuma ekonomi gündeminde neler olacak ve bugün ekonomi dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Ekonomi, gündemi yakından takip edilirken 26 Kasım ekonomi dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

26 KASIM CUMA GÜNÜN EKONOMİ HABERLERİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal istikrar raporunu açıklayacak.

(Ankara/10.30)

2- TCMB ekim ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title