Günün ekonomi haberleri! 26 Kasım Cuma ekonomi gündeminde neler olacak?

26 Kasım Cuma ekonomi gündeminde neler olacak ve bugün ekonomi dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Ekonomi, gündemi yakından takip edilirken 26 Kasım ekonomi dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

26 KASIM CUMA GÜNÜN EKONOMİ HABERLERİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal istikrar raporunu açıklayacak.

(Ankara/10.30)

2- TCMB ekim ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet