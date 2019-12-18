"Günün Çorbası" Kocaeli'de tiyatroseverlerle buluştu

18.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:52

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda uzun yıllar oynanan, Taner Tunçay'ın yönettiği "Günün Çorbası" adlı eser, ilk kez Kocaelili sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca, kadrosu, dansları, şarkıları ve dekoruyla ön plana çıkan müzikal Kocaeli Kongre Merkezi'nde sahnelendi.

Canlı orkestra eşliğinde şarkıları, danslarıyla Broadway masalı gibi eğlenceli bir romantik komedi özelliğini de taşıyan "Günün Çorbası" Kocaelili sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı.

Taşıdığı tarihsel süreci dekor ve tasarımlarla sahneye başarılı bir şekilde yansıtılan 2 perdelik müzikal, İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı günlerde, bu savaşı "Avrupalıların kendi içinde bir hesaplaşması" olarak yorumlayan ABD'nin New York şehrinde tanık olunan gündelik hayatlar, bir çorba tarifinin, sosyetik düğünün, tiraj-para, terfi ve aşkın merkezinde dönüyor.

Her anı meraklı gözlerle izlenen "Günün Çorbası" müzikali, ayakta alkışlandı. Oyunun sonunda emeği geçenler sahneye çıktı ve seyirciyi selamladı.

İlk oyuna Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın eşi Figen Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Haldun Dormen, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Bu yıl ilk kez Kocaeli'de sahnelenen "Günün Çorbası" müzikalinde Başar Alemdar, Betül Akgün, Duygu Mine Özcan, Engin Benli, Hikmet Erdem Irmak, Eylem Tanrıver, Ezgi Özbalı, İlker Bağlam, Nursel Çeliktürk, Ozan Şahin, Serhat Güzel ve Sezen Düzakar rol aldı.

Kaynak: AA