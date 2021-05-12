Güntekin Onay kimdir? Güntekin Onay kaç yaşında?

Son günlerde Güntekin Onay arama motorlarında sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Gündüz Tekin Onay'ın oğlu olan Güntekin onay hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Güntekin Onay kimdir? Güntekin Onay kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Son günlerde Güntekin Onay arama motorlarında sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Gündüz Tekin Onay'ın oğlu olan Güntekin onay hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Güntekin Onay kimdir? Güntekin Onay kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÜNTEKİN ONAY KİMDİR?

Güntekin Onay, 12 Ekim 1971 yılında Adana'da doğan Türk sunucu ve spor yazarıdır.

Teknik direktör Gündüz Tekin Onay'ın oğludur.

İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere 3 dil bilen Onay, Özel Işık Lisesi'ni bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi'nde okumaya başladı ve daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde Turizm bölümüne geçiş yaptı. 1992'de Kanal 6 'ya geçen Şansal Büyüka'nın yabancı dil bilen, genç, bilgili elemanlardan oluşan yeni bir ekip kurmak istemesi ile Türk Spor Basınına girdi. Gündüz Tekin Onay'ın oğlu Güntekin Onay'ı Şansal Büyüka'ya önermesiyle, Öztürk Pekin ve Doğan Yıldız gibi televizyoncular tarafından bir takım testlere tabi tutuldu ve testleri başarıyla geçtikten sonra aynı isimlerden eğitim aldı.

Önce Kanal 6'da dış haberler sorumlusu olarak mesleğe başladı. İlk olarak "Güney Amerika Kupasını" anlattı. Sonra "Borussia Dortmund - İnter" maçını anlatmaya Almanya'ya gitti. 1992-1993 sezonunda Türkiye Ligi maçlarını anlatmaya başladı. İlk anlattığı maç "Kocaelispor - Beşiktaş JK " maçı oldu. Kanal 6 sabah bültenlerinde spor haberlerini sunmaya başladı ve Şansal Büyüka ile stadyum programını yaptı. Daha sonra Şansal Büyüka'yla beraber Kanal D'ye geçti ve Televole isimli spor programını yaptı. 1996 yılında Şansal Büyüka ile beraber Show TV'ye geçti. 1997 yılında Star TV'ye geçerek Telegol programının sunuculuğunu yaptı ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını anlattı.

Daha sonra NTV'ye transfer oldu. Rıdvan Dilmen'le beraber %100 Futbol programını lig maçlarından sonra ve Türk takımlarının Avrupa maçlarından sonra yapmaktadır. Türk futbolunun referans programlarından biridir. Bir dönem pazar geceleri "Videolig" programında Rıdvan Dilmen'le Türkiye ligindeki tüm karşılaşmaların özetlerini gösterip yorumladı. Gol programında Emek Ege ile Avrupa liglerini yorumladılar.

26 Temmuz 2017 tarihinde BeIN Sports (Türkiye)'ye transfer olmuştur.

GÜNTEKİN ONAY KAÇ YAŞINDA?

Güntekin Onay, 1971 doğumlu olup 50 yaşındadır.