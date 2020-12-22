Günlük Yol Durumu ve Trafik Yoğunluğu | Bugün hangi yollar kapalı, trafik nasıl? Son Dakika Güzergah Analizi
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Günlük Yol Durumu ve Trafik Yoğunluğu | Bugün hangi yollar kapalı, trafik nasıl? Son Dakika Güzergah Analizi

22.12.2020 09:13 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:16
Günlük Yol Durumu ve Trafik Yoğunluğu | Bugün hangi yollar kapalı, trafik nasıl? Son Dakika Güzergah Analizi

22 Aralık Salı günü ülkedeki günlük yol durumu ve trafik yoğunluğu haritası verileri güncel olarak Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından vatandaşlara sunuluyor. İstanbul'daki 22 Aralık tarihindeki yol durumunu, kapalı yolları ve trafik yoğunluk haritasını burada bulabilirsiniz!

Türkiye'de trafik ve yol durumu her gün farklılık gösterebilmektedir. Kişisel araçlarıyla ya da toplu taşıma araçlarıyla yolculuk yapacak vatandaşlar her gün İstanbul yol durumunu ve trafik yoğunluğunu dikkate almalıdırlar. İşte 22 Aralık Salı günü trafik yoğunluğu, yol durumu ve kapalı yollar!

YOL DURUMU VE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Yol durumu, trafik yoğunluğu ve güzergah analizleri her gün güncel olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sunulmaktadır. BU veriler tüm Türkiye'deki var olan yol durum ve çalışmalarını kapsar.Burada ayrıca Günlük Yol Durumu Bülteni, Trafiğe Kapalı Yollar, Çalışma Yapılan Yollar Kar ve Tipiden dolayı kapalı olan yollara ulaşabilirsiniz!

Günlük Yol Durumu ve Trafik Yoğunluğu | Bugün hangi yollar kapalı, trafik nasıl? Son Dakika Güzergah Analizi

GÜNCEL YOL DURUMU VE GÜZERGAH ANALİZİ İÇİN TIKLAYINIZ!

22 ARALIK TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

Karayolları Genel Müdürlüğü, 22 Aralık Salı günü tüm ülkede trafiğe kapalı olan yolları duyurdu!

İşte Karayolları Genel Müdürlüğünden Bildirilen Kapalı Yollar Listesi!

Günlük Yol Durumu ve Trafik Yoğunluğu | Bugün hangi yollar kapalı, trafik nasıl? Son Dakika Güzergah Analizi

TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI

Trafik Yoğunluğu Haritası, güncel olarak değişen ve bölge bölge ayrılan bir haritadır. Haritanın sağ üst köşesinden bulunduğunuz şehri seçebilir ve anlık yol durumuna bakabilirsiniz. Kırmızı olan yollar şu an için kapalı ya da yoğun olan yollardır. Yeşil yollar ise rahat ve hızlıca ulaşabileceğinizi gösterir.

Günlük Yol Durumu ve Trafik Yoğunluğu | Bugün hangi yollar kapalı, trafik nasıl? Son Dakika Güzergah Analizi

GÜNCEL İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ!

GÜNCEL TÜRKİYE TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASİ!

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