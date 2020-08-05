Günlük burç yorumları 5 Ağustos 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
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Günlük burç yorumları 5 Ağustos 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebilirsiniz. 5 Ağustos 2020 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumları haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumları 2020...

Günlük burç yorumları 5 Ağustos 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
05.08.2020 00:57 | Son Güncelleme: 05.08.2020 01:01

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 5 Ağustos Çarşamba günlük burç yorumları, 3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 5 AĞUSTOS

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Son zamanlarda belirsizlikten bıktıysanız ve bir türlü karar veremiyorsanız, sonunda her şeyi daha parlak bir ışıkta görebileceksiniz. Kendinizi, verdiğiniz bir kararın iyi sonucunu görebilecek kadar aklı başında hissedeceksiniz. Artık sorunlara farklı perspektiflerden bakabilecek ve tüm açılardan kabul görecek bir uzlaşma noktası bulabileceksiniz. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

İşyerinde sanki her şey üzerinize geliyor. İş arkadaşlarınızdan gelen yardım tekliflerini kabul edin, önünüzde duran dağ gibi birikmiş işlerin daha makul parçalara bölünmesini sağlayacaklar. Özel hayatınızda bazı sorunlar yaşıyorsunuz. Bugün tatsız durumlarla karşılaşsanız bile moralinizi bozmayın. Biraz bekleyin, bazen çözüm tamamen sizin kendi içinizden gelir. Sağlığınızla ilgili hiçbir fiziksel belirtiyi hafife almayın. Sorunların köküne inin! Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Bugün çevrenizdeki insanları motive edebilirsiniz. Ama kendi ihtiyaçlarınızı da göz ardı etmeyin, çünkü hedefleriniz bugün her zamankinden daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacak. Enerjiniz bulaşıcı ve başkalarının da dikkatini çekeceksiniz. Fikirlerinizi coşkuyla kutlayıp eğlenmemeniz için hiçbir sebep yok. Ama bunu alışkanlık haline getirmeyin. Şu anda kendinizi formda hissetseniz de, hayatın zevklerine fazla kapılırsanız sağlığınız zarar görebilir. İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Bu sıralar takım çalışmasında özellikle verimlisiniz ve hatta bundan zevk bile alıyorsunuz. Bu yaratıcı çalışma ortamını devam ettirmeye bakın, çünkü birlikte çalıştığınız takdirde herkes kendi kişisel hedeflerine çok daha hızlı ulaşabilecek. Özel hayatınızda bile, tek başına kalmak yerine gruplarla daha rahat edeceksiniz. Bu hisleriniz aşk hayatınızda da ilerleme kaydetmenizi ve romantik anların tadını çıkarmanızı sağlayabilir. Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Önceden denenmiş yöntemlere güvenmek ne kadar cazip gelse de, bu tür bir yaklaşım insanı zamanla paslandırabilir. Başarıyla ulaşmak için yeni yaklaşımlar keşfetmeye çalışın. Çevrenizdekiler olumlu tepki verecek ve hatta yeni bir başlangıç olasılığı varsa size yardım teklifinde bulunacaklar. Bu yardımı tevazuyla kabul edin, çünkü başkalarının tecrübelerinden öğrenebileceğiniz çok şey var. Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Bugün idari ve sosyal becerileriniz her zamankinden daha güçlü. Bunu kullanarak olayları kontrol altına almalısınız. Hem işyerinde hem dışarıda başarı sizi bekliyor olacak. Özel hayatınızda samimi ve sıcak davranışlarınız birçok avantaj sağlayacak. Çevrenizdekiler bundan büyük mutluluk duyarak size sevgi dolu davranışlarda bulunacak. Siz de onlara duyduğunuz sevgiyi gösterebilirsiniz. Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Beklenmedik olaylara hazırlanın. Hoş sürprizlerle karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. En önemlisi, partneriniz sizin için özel bir şey hazırlıyor. Ama beklentilerinizi fazla yüksek tutmayın ve gelen ne olursa olsun müteşekkir olun. Arkadaşlarınız size son derece olumlu davranacak. Özellikle olası partnerler sizi beğenecek ve ışıltılar saçan hareketlerinizin cazibesine kapılacaklar. Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Bu sıralar bir kriz durumu yaşayabilirsiniz. Olayı daha da büyütmemek için elinizden geleni yapın. Olabilecek tatsız tecrübelere ve bunların yaratacağı hislere ılımlı ve sağduyulu bir şekilde yaklaşırsanız, sıkıntınız kalıcı bir hasar bırakmadan uçup gidecektir. Sağlığınıza dikkat edin. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Zihniniz ve bedeniniz son derece formda ve neye elinizi atsanız başaracağınızı hissediyorsunuz. Bu enerjiyi, uzun süredir aklınızda olan bir projeyi başlatmak için kullanın. Şimdi en uygun zaman. Projenizin başarılı olması için ne gerekiyorsa, hepsini temin edin ve hedefinize odaklanın. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Ciddi bir sınavdan geçeceksiniz. Kendinize ve kabiliyetlerinize güvenin. Başkalarının söyledikleri moralinizi bozmasın; aksine bu çatışmalardan istifade ederek kendi pozisyonunuzu daha da vurgulayın ve pekiştirin. Durumu düzeltecek bazı fırsatlar karşınıza çıkabilir. Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Bir şey yolunda gitmezse hemen suçu kendinizde aramayın. Belki de sadece dış koşullar müsait değildir. Kendinize iyi davranın, her şeyi oluruna bırakın. Böyle yaptığınızda, bazen önünüzde öyle yollar açılır ki yepyeni olanaklarla karşılaşırsınız. İşte o zaman enerjinizi vargücünüzle harcayabilirsiniz. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Şu sıralar planlarınız pek yolunda gitmiyor. Belki de değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabullenmeniz gerekiyor. Ama hayal kırıklığınızın sizi kösteklemesine izin vermeyin, bilakis önünüzdeki hedeflere odaklanın. Ulaşmanız biraz daha uzun sürse bile, azim ve sebatla hedefinize mutlaka ulaşacaksınız. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

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