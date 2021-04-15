Günlerdir yoğun bakımda yatan Burak Sergen'in hastalığı belli oldu
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Günlerdir yoğun bakımda yatan Burak Sergen'in hastalığı belli oldu

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Günlerdir yoğun bakımda yatan Burak Sergen'in hastalığı belli oldu

Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncularında Burak Sergen, akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısından dolayı yoğun bakıma kaldırıldı. Dizinin yapım şirketi ise yaptığı açıklamada oyuncunun koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklandı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin setinden peş peşe hastalık haberleri gelmeye başladı. Dizide Haluk karakterini oynayan Burak Sergen, pazartesi akşamı evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Solunum güçlüğü çeken ve akciğerlerinde enfeksiyon olan 60 yaşındaki sanatçı, yoğun bakıma alınmıştı.

NİŞANLISI: KORONAVİRÜS TESTLERİ NEGATİF

Sergen'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 2 kovid-19 testi sonucunun da negatif çıktığı söylenmiş ve sevenlerinden dua istenmişti. Usta oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal ise dün yaptığı paylaşımda "Kendisinin durumunda bir değişiklik yok, stabil. Yeniden yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Günlerdir yoğun bakımda yatan Burak Sergen'in hastalığı belli oldu

KOVID NEDENİYLE 3 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA

Ancak Sadakatsiz dizisinin yapım şirketi MedYapım, oyuncularının sağlık durumu hakkındaki son gelişmeleri aktardı. Şirketin açıklamasında şunlar söylendi: "Kıymetli oyuncumuz Burak Sergen'in kovid sebebiyle 3 gündür hastanede yoğun bakım tedavisi devam etmektedir. Kendisine MedYapım ailesi olarak acil şifalar dileriz."

Günlerdir yoğun bakımda yatan Burak Sergen'in hastalığı belli oldu

2 OYUNCU KORONAYA YAKALANDI

Burak Sergen'den gelen kötü haberlerin ardından dizinin oyuncularından Melis Sezen ve Alp Akar'ın da koronavirüs testleri pozitif çıktı.

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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